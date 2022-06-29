Van Valisi Ozan Balcı arazide traktörle ot biçti

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Saray ilçesinde traktörle ot biçti.

Saray ilçesinde hayata geçirilen projeleri inceleyen Vali Balcı, daha sonra Hacı Alan Mahallesi'nde arazide ot biçen Yakup ve Vehbi Ayaz'ı ziyaret etti, traktörle ot biçti.

Balcı, burada yaptığı açıklamada, her zaman çiftçilere destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Bugün çiftçilerinin korunga bitkisi hasat törenine katıldığını belirten Balcı, bundan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Balcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tarıma, üretime ve çiftçiye dost bir Vali olarak ifade ediyorum. Her zaman çiftçimizin, üreticimizin yanındayız. Vanlı çiftçisini yalnız bırakmayacağız. Kaba yem bitki üretiminden, kesik yem üretimine kadar, tam desteğimizi vereceğiz."

Sonbaharda çiftçilere sertifikalı buğday, korunga, fi ve yonca tohumlarını dağıtacaklarını ifade eden Balcı, "Türkiye'deki meraların yaklaşık yüzde 10'u Van'da. 3 milyona yakın koyunumuz var. Yeni projemizi başlattık. Her bir çiftçimize 100'er koyun vermek kaydıyla 1 milyon koyun dağıtacağız. Sadece koyun vermeyeceğiz. Sıfır faizli bir yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli koyun kredisinden Vanlı çiftçimizi ve üreticimizi yararlandıracağız. Meralarımızı koyunlarla şenlendireceğiz. 5 yılda 5 milyon, 10 liği yılda 10 milyon koyun hedefimize ulaşacağız. 'Çalışmak bizden sonuç Allah'tan' diyoruz. Sadece koyunların verilmesini sağlamayacağız. Veterinerlik hizmetlerini gerçekleştireceğiz. Aşılama hizmetlerini vereceğiz. Dolayısıyla çok güzel bir proje olacak. İnşallah bunu başaracağız."