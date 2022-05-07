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Van Valisi Bilmez, sahildeki çalışmaları inceledi

AA - Mesut Varol - Güncel
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Van Valisi Bilmez, sahildeki çalışmaları inceledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Gölü sahilinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Gölü sahilinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

İskele Mahallesi'nin sahil kısmında Biyolojik Göletli Park ve Sahil Yolu'nun Fidanlık-İskele ile Edremit- Fidanlık etaplarında çalışmalar sürüyor.

Vali Bilmez, çalışmaların olduğu bölgede incelemelerde bulunarak Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan ve Park Bahçeler Dairesi Başkanı Mehmet Kaptanoğlu'dan bilgi aldı.

Projelerle Vanlıların sahil kesimlerinden maksimum derecede faydalanması amaçlanıyor.

AA / Mesut Varol - Güncel

Emin Bilmez, Van Gölü, Edremit, Van, Güncel, Haberler

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