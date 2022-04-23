Van Valisi Bilmez, öğrencilerle bir araya geldi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, öğrencilerle iftar yemeğinde buluştu.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığınca ramazan ayı münasebetiyle Kocaeli Parkı Sosyal Tesisleri'nde iftar yemeği programı düzenlendi.

Yemeğe Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi (ÇEKOM), Sevgi Evlerinde kalan çocuklar ve TÜBİTAK tarafından bu yıl 16.sı düzenlenen ortaokul öğrencileri arası araştırma projeleri bölge yarışmasında büyük başarı elde eden öğrenciler katıldı.

Programa AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas eşi Mukadder Arvas, İl Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez ve eşi Bilgin Bekmez, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Tarık Kuşman, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek de katıldı.