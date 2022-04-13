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Van Valisi Bilmez, koruma altındaki çocuklarla iftar yaptı

AA - Mesut Varol - Güncel
Van Valisi Bilmez, koruma altındaki çocuklarla iftar yaptı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, Çocuk Destek Merkezi'ndeki (ÇODEM) çocuklarla iftarda bir araya geldi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, Çocuk Destek Merkezi'ndeki (ÇODEM) çocuklarla iftarda bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bilmez ve eşi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Van Gölü Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü'nde aralarında yabancıların da bulunduğu koruma altındaki çocuklarla iftar yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerindeki iftarda, Bilmez, çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti.

Vali Mehmet Emin Bilmez ve eşine, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez'in eşi Bilgin Bekmez, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tarık Kuşman, Van İl Göç Müdürü Cuma Omurca, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (ASAM) Van Temsilcisi avukat Necat Gülmez, Van Gölü Çocuk Destek Merkezi Müdürü Murat Hasanoğlu, bazı kurum ve STK temsilcileri eşlik etti.

AA / Mesut Varol - Güncel

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