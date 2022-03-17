Van Valisi Bilmez Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı

VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilmez, mesajında, mübarek üç aylarının idrak edildiği bu günlerde, ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili'ne kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Böyle mübarek gün ve gecelerde, Yaradan'dan sevgi, merhamet ve af niyaz ederken insani ilişkilerde hoşgörüyü esas almak, yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevmek, iyiliklere, güzelliklere, hayra ve barışa atılmış en önemli adım olduğunu aktaran Bilmez, şunları kaydetti:

"Milletimizin birlik ve beraberlik duygularının, sosyal dayanışma ve kaynaşma özelliklerinin doruğa çıktığı kandil geceleri, kendimize ve bütün insanlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlamamız için büyük bir fırsattır. Bu gece hürmetine dargınlar barışmalı, yüzler birbirine gülümsemeli, kalplerdeki buzlar erimeli ve beraberce güzelliklere yürümeliyiz. Vanlı hemşerilerimin ve tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni kutluyor, bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini, milli birliğimizin ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.