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Van Valisi Bilmez, AA Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

AA - Emre Ilıkan - Güncel
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Van Valisi Bilmez, AA Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kuruluşunun yıl dönümünü dolayısıyla AA Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Bilmez, Bölge Müdürü İbrahim Halil Yakut'a tebriklerini iletti.

Yakut'tan çalışmaları hakkında bilgi alan Bilmez, Milli Mücadele'nin başladığı süreçte bağımsızlık hareketini hem yurda hem dünyaya duyuran AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.

AA'nın, basın dünyasının saygın kuruluşlarından biri olarak dünyanın önde gelen ajansları arasına girdiğini belirten Bilmez, bölge müdürlüğünde görevli muhabirlerle de sohbet ederek çalışmalarında başarı diledi.

Bölge Müdürü Yakut ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bilmez'e teşekkür etti.

AA / Emre Ilıkan - Güncel

Emin Bilmez, Bağımsızlık, Milli, Van, Güncel, Haberler

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