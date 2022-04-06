Van Valisi Bilmez, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bilmez, mesajında, Milli Mücadele'nin başladığı süreçte bağımsızlık hareketini hem yurda hem dünyaya duyuran AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.

Kurulduğu günlerde büyük bir özveri ve kısıtlı imkanlarla çalışan AA'nın, bugünün bilgi birikimine ileri teknolojiyi de ekleyip basın dünyasının saygın kuruluşlarından biri olarak dünyanın önde gelen ajansları arasına girdiğini belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Asırlık tecrübe ve birikimin gücünden ilham alarak kendini sürekli yenileyip geliştirerek halka doğru ve güvenilir haber sunan milli ajansımız AA'nın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk ve dünya basını için güvenilir bir kaynak olmaya devam edeceğine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışı içinde çalışmalarını sürdüren AA'nın kuruluşunun 102. yılında, kuruluşu sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, emeği geçen herkesi rahmet ve minnetle yad ediyor, vazife başında bulunan tüm kurum mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyorum."