Van Valisi Balcı Jandarma Teşkilatının 183. yıl dönümünü kutladı

Van Valisi Ozan Balcı, Jandarma Teşkilatının 183. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Vali Balcı, mesajında, vatanın bölünmez bütünlüğünün korunmasında, ülkenin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında üstün vazife anlayışıyla görev yapan Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünün gururla kutlandığını ifade etti.

Milletin can ve mal güvenliği için jandarma ekiplerinin fedakarca çalıştığını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Kurulduğu 1839 yılından bugüne, milletimizin can ve mal güvenliğinin sağlanmasında gece gündüz demeden fedakarca çalışan Jandarma Teşkilatımız, asayişten teröre, toplumsal olaylardan trafiğe, organize suç çetelerinden kaçakçılıkla mücadeleye kadar, geniş bir yelpazede başarıyla görev yapmaktatır. Görevlerinin ifasında gösterdikleri fedakarlık ve feragat örneğiyle yüce milletimizin sevgisine ve güvenine mazhar olmuştur. Jandarma Teşkilatımızın, bu zor ve onurlu görevi, şanlı geçmişinde olduğu gibi, layıkıyla yerine getireceğine, her alanda ulaşmış olduğu başarı çizgisini, üstün vazife bilinci ve hizmet anlayışı ile daha üst seviyelere yükselteceğine inancımız tam. Bu vesileyle, Jandarma Teşkilatımızın değerli mensuplarının ve ailelerinin bu özel gününü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum."