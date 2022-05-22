Van Valisi Balcı inci kefalerinin göçünü izledi - Haberler

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Van Valisi Balcı inci kefalerinin göçünü izledi

AA - Emre Ilıkan - Güncel
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Van Valisi Balcı inci kefalerinin göçünü izledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üremek için tatlı sulara göçünü izledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üremek için tatlı sulara göçünü izledi.

Türkiye'nin en büyük gölünde yaşayan ve üreme dönemi olduğu için 15 Nisan- 15 Temmuz'da avlanması yasaklanan inci kefalinin tatlı sulara başlattığı göç devam ediyor.

Vali Balcı da Erciş ilçesindeki Deliçay üzerindeki Balık Bendi'ne gelerek balıkların yolculuğunu izledi, koruma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Balcı, daha sonra buradaki vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

AA / Emre Ilıkan - Güncel

15 Temmuz, Van Gölü, Balcı, Van, Güncel, Haberler

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