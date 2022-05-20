Van Valisi Balcı, görevinin ilk gününde esnafı ziyaret etti - Haberler

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Van Valisi Balcı, görevinin ilk gününde esnafı ziyaret etti

AA - Mesut Varol - Güncel
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Van Valisi Balcı, görevinin ilk gününde esnafı ziyaret etti

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, göreve başladığı ilk gün esnafı ziyaret etti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, göreve başladığı ilk gün esnafı ziyaret etti.

Valilik binasındaki kurumları ziyaret ederek personelle sohbet eden Balcı, daha sonra Cumhuriyet ve Kazım Karabekir caddelerindeki esnafı gezdi.

Balcı, beraberindeki Vali Yardımcıları Ömer Faruk Canpolat, Yavuz Arslan ve Adem Balkanlıoğlu ile iş yerlerinde esnafla sohbet ederek bereketli kazançlar diledi.

Caddede karşılaştığı seyyar satıcılar, vatandaşlar ve gençlerle konuşan Balcı, ikram edilen yöreye özgü uçkun bitkisini tattı.

AA / Mesut Varol - Güncel

Kazım Karabekir, Cumhuriyet, Balcı, Van, Güncel, Haberler

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