Van Valisi Balcı'dan Kadir Gecesi mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, mesajında, Kur'an-Kerim'in bu gecede indirilmeye başlanmış olmasının, Kadir Gecesi'ni diğer bütün zaman dilimlerinden üstün kıldığını ifade etti.

Kalplerin, duygu ve davranışların her türlü kötülükten arındığı, insanlar arasındaki sevginin artması için yeni adımlar atma imkanı buldukları Kadir Gecesi'ni idrak etmenin huzurunu ve maneviyatını yaşadıklarını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Yüce kitabımız bize manevi derinliğinde, arınma ve bağışlanma fırsatı sunan bu mübarek gün ve gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirir. Tuttuğumuz oruçlarla, yapılan ibadet ve yardımlarla manevi doyuma ulaşarak geçirdiğimiz ramazan ayı, kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi olan Kadir Gecesi'nin faziletiyle zirveye ulaşmaktadır. Kadir gecesinin, millet olarak aramızdaki sevgiyi, hoşgörüyü, yardımlaşmayı artırmasına, paylaşmayı ve özveriyi pekiştirmesine vesile olmasını diliyorum. Başta Vanlı hemşerilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, bu gecenin ülkemize, tüm İslam alemine ve bütün insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini niyaz ediyorum."