Van Valisi Balcı'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balcı, mesajında, tarihi boyunca istiklal ve bağımsızlığı için mücadele veren aziz milletin, şanlı zaferler ve kahramanlık destanları yazdığını ifade etti.

Bedeller ödeyen milletin hiçbir dönemde esaret altında yaşamadığını ve vatan topraklarını canıyla kanıyla koruduğunu belirten Balcı, şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016 gecesi milletimizin iradesi hiçe sayılarak, demokrasimize ve milletimize karşı darbe girişiminde bulunulmuştur. Terör örgütü FETÖ tarafından milli birlik ve beraberliğimize, ülkemizin geleceğine yöneltilen hain kalkışma karşısında aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sel olup meydanlara akmıştır. Devletimize ve milletimize karşı başlatılan menfur darbe girişimi, aziz milletimizin destansı direnişiyle etkisiz hale getirilmiştir."

Devletin içerde ve dışarda ülkenin aleyhine faaliyet gösteren tüm terör örgütlerini bertaraf etme mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Balcı, şöyle devam etti:

"Bizler şanlı tarihimize altın harflerle yazılan bu önemli günü hep şerefle yad edecek, bu uğurda şehadete yürüyen tüm şehitlerimizi ve medar-ı iftiharımız gazilerimizi asla unutmayacak, ailelerinin daima yanlarında durarak kapımızı ve gönlümüzü onlara her daim açık tutacağız. 15 Temmuz'da ülkemizin bağımsızlığına sahip çıkan demokrasi şehitlerimiz ile vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını veren tüm şehitlerimizi minnetle yad ediyorum. Hayatta olan kahraman gazilerimize de sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum."