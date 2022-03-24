Van Valiliği, HDP'li Gergerlioğlu'nun iddialarını yalanladı Açıklaması - Haberler

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Van Valiliği, HDP'li Gergerlioğlu'nun iddialarını yalanladı Açıklaması

AA - Mesut Varol - Güncel
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Van Valiliği, HDP'li Gergerlioğlu'nun iddialarını yalanladı Açıklaması

Van Valiliği, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Van F Tipi Cezaevinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Şervan Can Güder'in nakli için cenaze aracı verilmediği yönündeki paylaşımının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

VAN (AA) - Van Valiliği, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Van F Tipi Cezaevinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Şervan Can Güder'in nakli için cenaze aracı verilmediği yönündeki paylaşımının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Gergerlioğlu'nun sosyal medya hesabından Van F Tipi Cezaevinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Güder'in nakli için cenaze aracı verilmediği yönünde paylaşım yaptığı belirtildi.

Güder'in hayatını kaybetmesinin ardından, Van Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracının, F Tipi Cezaevi morgundan cenazeyi alarak otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevkini gerçekleştirdiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cenazenin otopsi yapılması ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gönderilmesi için aile talep etmemesine rağmen, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından cenaze nakil aracı tahsis edilmiştir. Güder'in cenazesi, Van Adli Tıp Kurumundan Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla alınarak Yüksekova Devlet Hastanesi morguna teslim edilmiş, bu nakil sırasında da video kaydı alınmıştır. Yapılan bu asılsız paylaşımın tamamen olumsuz algı yaratmak amaçlı olduğu hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AA / Mesut Varol - Güncel

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