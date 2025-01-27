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Van Türküsü 'Heybeler Bellerde' Sosyal Medyada Gündem Oldu

Van Türküsü 'Heybeler Bellerde' Sosyal Medyada Gündem Oldu
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Van'ın İpekyolu ilçesinde müzik öğretmeni Arzu Zorer Üzan'ın 41 yıl önce seslendirdiği 'Heybeler Bellerde' türküsü, TRT Arşiv'in sosyal medyada paylaşımının ardından büyük beğeni topladı. Üzan, türkünün yeniden gündeme gelmesinin kendisini hem şaşırttığını hem de mutlu ettiğini ifade etti.

Van'ın İpekyolu ilçesinde müzik öğretmeni Arzu Zorer Üzan'ın, 41 yıl önce koro eşliğinde seslendirdiği yöreye ait "Heybeler Bellerde" türküsü sosyal medyada gündem oldu.

İlçedeki TEV-İfakat Yavuz Ortaokulu'nda görevli Üzan'ın 1984'te koro eşliğinde TRT Müzik kanalında seslendirdiği türkü, yaklaşık bir ay önce TRT Arşiv'in sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Büyük beğeni toplayan türkü, birçok kişi tarafından paylaşılınca sosyal medyada gündem oldu.

Türküyü seslendiren korodaki Üzan, gazetecilere, türkünün yeniden gündeme gelmesinden dolayı heyecanlandığını söyledi.

Yıllar sonra aynı türküyü seslendiren Üzan,"Bu, bir Van türküsü. Bu türkü tescilli bir eser. Türkünün 41 yıl sonra gündem olması beni hem şaşırttı hem de mutlu etti. Bu videoyu 10 yıl önce de paylaşmıştım ancak o dönemde bu kadar fazla yayılmamıştı. Sadece Van'da tanınan ve Vanlılar tarafından beğenilen bir videoydu. Şu an ise Türkiye'den ve bazı ülkelerden mesajlar alıyorum." dedi.

Türkünün yeni versiyonunun yeniden çekileceğini aktaran Üzan, şunları kaydetti:

"İnsanlardan güzel geri dönüşler alıyorum. Yorumlar beni mutlu ediyor. Ayrıca çocukluğumu tekrar görmek ve o anları yaşamak büyük bir özlem. Bence insanlarımızın yoz müzikten uzaklaşmak istemeleri, videodaki çocukların masumiyeti, özgüven duygusu, içtenliği ve neşeleri bu ilginin temel sebebi. Videodaki çocukların güzel enerjisi, izleyenlere o kadar güçlü bir şekilde yansımış ki bu yüzden bu kadar ilgi gördüğünü düşünüyorum."

Kaynak: AA / Bahar Tanrıtanır - Güncel
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