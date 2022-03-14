"Van Teknokent Kapasite Geliştirme Projesi" imzalandı

VAN (AA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) iş birliğiyle gerçekleştirilmesi planlanan "Van Teknokent Kapasite Geliştirme Projesi" için imza töreni düzenlendi.

DAKA'dan yapılan açıklamaya göre, 2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında Van Teknokent'in kapasitesinin artırılması amacıyla hazırlanan projenin imza töreni, YYÜ toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Projenin sözleşmesi YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray tarafından imzalandı.

Proje kapsamında 2013 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren ve tam doluluk kapasitesine ulaşan Van Teknokent'te firmalar için yeni ofisler oluşturulacak.

Törene, Van Teknokent Müdürü Yasemin Yetkin ve DAKA Beşeri Sermaye ve Girişimcilik Politikaları Birim Başkanı Mehmet Emin Çakay da katıldı.