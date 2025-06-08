Van Sınırında Uyuşturucu Operasyonu: 87 Kilogram Ele Geçirildi

Van Sınırında Uyuşturucu Operasyonu: 87 Kilogram Ele Geçirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Van sınırında atlarıyla Türkiye'ye girmeye çalışan iki şahsın yakalandığını ve yapılan operasyonda 87 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Van sınır hattında atlarıyla birlikte Türkiye'ye girmeye çalışan iki şahsın yakalandığını, yapılan operasyon sırasında araziye gizlenmiş şekilde 87 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

MSB X hesabından Van'da gerçekleştirilen operasyona ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Hudut birliklerimiz; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor. Son olarak Van hudut hattında atlarıyla beraber ülkemize girmeye çalıştığı belirlenen 2 şahıs tespit edildi. 1 şahıs yakalanırken kaçan diğer şahsı yakalamak için Jandarma ile müşterek operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda araziye gizlenmiş şekilde 87 bin gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde ve diğer 2 şahıs Jandarma Komutanlığına teslim edildi."

Kaynak: ANKA / Güncel
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