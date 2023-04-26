Van sınırında uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Van sınır hattında Jandarma Komutanlığıyla gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok! Van hudut hattında, jandarma ile müşterek yapılan arama-tarama faaliyetinde 5 bin 525 gram toz esrar, 4 bin 185 gram skunk ve 1086 gram afyon sakızı ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma Komutanlığına teslim edildi." ifadelerine yer verildi.