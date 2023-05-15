Van sınırında 36 kilo 483 gram uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van sınırında 36 kilo 483 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 36 kilo 483 gram uyuşturucu madde ele geçirdi." ifadesi yer aldı.