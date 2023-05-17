Van sınırında 340,6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van sınır hattında 340,6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 340 bin 600 gram uyuşturucu madde ele geçirdi." ifadelerine yer verildi.