Van Sınırında 170 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van sınırında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde 170 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi. Hudut Kartallarımız tarafından yapılan operasyonda ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van sınırında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde 170 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok. Hudut Kartallarımız tarafından Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde, 170 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma Komutanlığına teslim edildi." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel