Van sınırında 143 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 143 kilogram toz esrar ele geçirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamaya göre sınırlarda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartalları Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 143 kilogram toz esrar ele geçirdi. - ANKARA