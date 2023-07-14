Van Sınır Hattında 6 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van sınır hattında 6 kilo 627 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi. Hudut Kartallarımız tarafından gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde ele geçirilen uyuşturucu madde jandarmaya teslim edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van sınır hattında 6 kilo 627 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok. Hudut Kartallarımız tarafından Van hudut hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde 6 bin 627 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, jandarmaya teslim edildi." ifadelerine yer verildi.