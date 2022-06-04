Van sınır hattında 4 kilo 780 gram metamfetamin ele geçirildi - Haberler

Van sınır hattında 4 kilo 780 gram metamfetamin ele geçirildi Milli Savunma Bakanlığı, Van sınır hattında 4 kilo 780 gram metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı, Van sınır hattında 4 kilo 780 gram metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hudutlardaki mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Hudut kartallarımız Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 4 kilo 780 gram metamfetamin ele geçirdi." ifadelerine yer verildi. AA / İsa Toprak - Güncel Milli Savunma Bakanlığı Van Güncel Haberler

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