Van sınır hattında 4 kilo 780 gram metamfetamin ele geçirildi - Haberler

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Van sınır hattında 4 kilo 780 gram metamfetamin ele geçirildi

AA - İsa Toprak - Güncel
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Van sınır hattında 4 kilo 780 gram metamfetamin ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Van sınır hattında 4 kilo 780 gram metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Van sınır hattında 4 kilo 780 gram metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hudutlardaki mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Hudut kartallarımız Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 4 kilo 780 gram metamfetamin ele geçirdi." ifadelerine yer verildi.

AA / İsa Toprak - Güncel

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