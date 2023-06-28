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Van Sınır Hattında 340 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van Sınır Hattında 340 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van sınır hattında 340 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın en büyük destekçisi olan uyuşturucu çetelerine bir darbe daha vurulduğu belirtildi. Açıklamada, 'Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde 10 çuval içeresinde 208 kilogram metamfetamin, 120 kilogram toz esrar, 12,5 kilogram eroin olmak üzere toplam 340,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.' bilgisine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van sınır hattında 340 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın en büyük destekçisi olan uyuşturucu çetelerine bir darbe daha vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde 10 çuval içeresinde 208 kilogram metamfetamin, 120 kilogram toz esrar, 12,5 kilogram eroin olmak üzere toplam 340,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi." bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Van Güncel Haberler

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