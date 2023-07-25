Van Sınır Hattında 2 Ton 90 Kilogram Toz Esrar Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Van sınır hattında 2 ton 90 kilogram toz esrar ele geçirildiğini bildirdi. Bakanlık, sınırlarda uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız devam ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Van sınır hattında 2 ton 90 kilogram toz esrar ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sınırlarda uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Van sınır hattında görev yapan askerlerin, Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü ile müşterek gerçekleştirdikleri arama-tarama sonucunda 2 ton 90 kilogram toz esrar ele geçirildiği kaydedildi.