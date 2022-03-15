VAN'da kültürel zenginliklerin tanıtılması, marka değerine katkı sağlanması, kent ekonomisini canlandırmak amacıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen ' Van Shopping Fest' başladı. Festival için kente gelen İranlı turistler, çiçeklerle karşılandı.

Van Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Van Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İpekyolu Belediyesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın (VAN-TSO), Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (VANESOB) katkılarıyla kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerin tanıtılması, marka değerine katkı sağlanması, kent ekonomisini canlandırmak amacıyla, İranlıların Nevruz tatili dönemine denk getirilen 'Van Shopping Fest' başladı. Pandemi nedeniyle 2 yıl aranın ardından bu yıl 6'ncısı düzenlenen festival, valilik önünde açılış kurdelasının kesilmesi ve kortej yürüyüşüyle başladı.

İranlı turistler de kendilerini çiçeklerle karşılayan TSO yetkililerine teşekkür ederek hem eğleneceklerini hem de alışveriş yapacaklarını söyledi.