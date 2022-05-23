Van polisinin göç yolculuğundaki inci kefalini koruma çalışmaları sürüyor - Haberler

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefallerinin kaçak avlanmasını önlemek amacıyla vatandaşları bilgilendirdi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine bağlı ekipler, her yıl 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında üremek için tatlı sulara akın eden balıkların, üremek için verdiği zorlu mücadele sırasında kaçak avlanılmasının engellenmesi amacıyla gece gündüz görev yaptığı bildirildi.

Ekiplerin bu konuda farkındalık oluşması için çaba gösterdiğine yer verilen açıklamada, Muradiye ilçesinde üreme döneminde balıkların avlanmaması, satılmaması ve tüketilmemesi konusunda vatandaşlara bilgilerin verildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın akıllı telefonlarına yükleyebileceği HAYDİ uygulaması üzerinden hem çevre ve doğa ile ilgili hem de hayvanlarla ilgili kolluk kuvvetlerine anlık olarak ihbarda bulunması, doğanın ve hayvanların korunmasına yönelik devam eden kararlı mücadelemizi daha da güçlü kılacaktır." denildi.