Van'nın Erciş İlçesinde Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Gözaltı
Erciş ilçesinde düzenlenen operasyonda silah, fişek ve uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü, narkotik operasyonları kapsamında ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda uyuşturucu madde buldu.
Van'ın Erciş ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda silah, fişek ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Erciş kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, çok sayıda fişek, çeşitli miktarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.
Ekiplerce, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel