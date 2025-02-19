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Van'nın Erciş İlçesinde Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Gözaltı

Van'nın Erciş İlçesinde Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Gözaltı
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Erciş ilçesinde düzenlenen operasyonda silah, fişek ve uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü, narkotik operasyonları kapsamında ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda uyuşturucu madde buldu.

Van'ın Erciş ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda silah, fişek ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Erciş kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, çok sayıda fişek, çeşitli miktarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Ekiplerce, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel
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