Van, Muş ve Bitlis'te 81 yerleşimin yolu kardan kapandı

BİTLİS (AA) - Van, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 81 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi dolayısıyla ildeki 20 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki yolların açılması için çalışmaya devam ediyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de kar ve tipi nedeniyle kapanan Van-Bahçesaray kara yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının ardından soğuk havanın etkisini gösterdiği Başkale ilçesinde çatılarda buz sarkıtları oluştu. Belediye ekipleri tehlike oluşturan buzları kırmak için çalışma başlattı.

Muş ve Bitlis

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle kent genelinde 32 köye ulaşımın sağlanamadığını söyledi.

Belediye ekipleri de şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması başlattı.

Bitlis'te de 29 köy yolu kardan kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, olumsuz hava koşullarından dolayı kapanan köy yollarını en kısa zamanda açacaklarını belirtti.