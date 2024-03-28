Van, Muş ve Bitlis'te 29 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı

Van, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Van'ın yüksek kesimlerinde kar ve tipi sonucu kapanan yolların açılması için çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dünden bu yana yürütülen çalışmalarda 96 mahalle ve mezra yolundan 78'i açıldı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı 18 yolu açma çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle kapanan 24 köy yolunun 22'sini ulaşıma açtıklarını söyledi.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için ekiplerin sahada olduğunu dile getiren Yentür, kapalı 2 köy yolunu en kısa sürede açacaklarını belirtti.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kar ve tipi dolayısıyla 9 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.

Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için köy yollarında çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Hakkari

Hakkari'de Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, Yüksekova-Dağlıca kara yolunun 25. kilometresindeki Yeşildere mezrası yakınına önceki gün düşen çığın temizlenmesi için çalışma yürüttü.

İş makineleriyle yürütülen çalışmalarda, metrelerce kar yığınının olduğu yolun tek şeridi ulaşıma açıldı. Ekipler, diğer şeridin açılması için çalışmalara devam ediyor.