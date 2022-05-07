Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de 'Karayolu Trafik Haftası' denetimi

HAKKARİ (AA) - Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de, 7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" sloganıyla uygulama yapıldı.

Van'ın İskele Caddesi'nde gerçekleşen uygulamaya Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ile emniyet ve jandarma ekipleri katıldı.

Ekiplerce durdurulan araçlardaki sürücülere trafik kuralları ve emniyet kemeri konusunda uyarılarda bulunan Bilmez, yayalara da bilgi vererek broşür dağıttı, çocuklara kırmızı düdük hediye etti.

Bilmez, burada yaptığı açıklamada, tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" konusunda uygulama gerçekleştirdiklerini söyledi.

Trafikte her yıl daha iyiye gitmek, can ve mal kaybını azaltmak için hem yayaların hem araç sürücülerinin daha dikkatli olmaları gerektiğini belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Bu yıl genel anlamda trafikte can kaybımız, mal kaybımız bir önceki yıla göre oldukça iyi. Ama halen ciddi kayıplarımız var. Onun için bu konuda hep birlikte el elle vermeliyiz. Can kaybımızı, mal kaybımızı minimum düzeye düşürmemiz gerekiyor. "

Muş

Muş Valiliği önünde "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" sloganıyla yapılan uygulamaya katılan Vali Yardımcısı Hasan Taş, sürücüleri emniyet kemeri takması konusunda uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, sürücülere ve yolculara broşür ve kırmızı düdük hediye etti.

Yapılan uygulamadan memnun olan sürücüler, trafik ekiplerine teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Süleyman Gökalp ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Mehmet Ali Bayer'in katıldığı uygulama, fotoğraf çekimiyle son buldu.

Hakkari

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İstiklal Caddesi'ndeki denetimde, vatandaşları trafikte yaya güvenliği konusunda bilgilendirdi.

Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hakkari'de emniyet, jandarma ve ilgili kurumların denetimleriyle İçişleri Bakanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda, trafik kazalarının yüzde 50 oranında azaldığını belirterek, "Ölümler ve yaralanmalar hem ülkemizde hem de kentimizde azaldı. Tabii arzumuz hem ülkemizde hem de Hakkari'de bir tane vatandaşımız trafik kazalarından ne vefat etsin ne de yaralansın" dedi.

Akbıyık'a denetimde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukcu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, emniyet ve jandarma trafik ekipleri de eşlik etti.