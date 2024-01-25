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Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de 381 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

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Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 381 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Van'da dün etkili olan karın ardından kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Muş'ta etkili olan kar, ulaşımda aksamalara yol açtı. Bitlis ve Hakkari'de de kar nedeniyle birçok yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 381 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van'da dün etkili olan karın ardından kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dünden bu yana yürütülen çalışmalarda kent genelinde kapalı olan 429 mahalle ve mezra yolundan 228'i açıldı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı olan 201 mahalle ve mezra yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

Muş'ta etkili olan kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, olumsuz hava koşulları nedeniyle 38 köye ulaşımın sağlanmadığını belirtti.

Vatandaşların mağdur olmaması için yolların en kısa sürede açılacağını bildiren Yentür, kentte meydana gelebilecek acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini ifade etti.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle 53 yerleşim biriminin yolunun kapandığını belirtti.

Yüksek kesimlerde kar yağışının fazla olduğu ifade eden Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kapalı yolları açmaya çalıştıklarını aktardı.

Hakkari

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, karın ardından 24 köy ve 65 mezranın yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, 89 köy ve mezra yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Hakkari Bitlis Muş Van Ulaşım Hava Durumu Dünya Güncel Haberler

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