MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi

Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi
Bahçeli, Genel Merkez'de! Partililere 'Bozkurt' selamıyla karşılık verdi

İşte coşkulu kalabalığın attığı slogana verdiği karşılık
Mezarlığa çakarlı araçla getirildi! Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı

Bahçeli'nin mezar başında yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin boykot çağrısına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin boykot çağrısına ilk tepki

Van Muradiye'de Taşkın Riski Taşıyan Dere ıslah Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Van'ın Muradiye ilçesinde gerçekleştirilen dere ıslah çalışmaları sonucunda taşkın riskinin bertaraf edildiğini ve tarım arazilerinin korunduğunu açıkladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Van'ın Muradiye ilçesinde taşkın riski taşıyan derenin ıslah çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Uluşar Mahallesi'ndeki derede yürütülen ıslah çalışmasıyla tarım arazileri ve yerleşim alanlarının olası taşkınlardan korunmasının hedeflendiğini ifade etti.

Bölge müdürlüğünün imkanlarıyla 2 Ocak-10 Mart tarihleri arasında 2,4 kilometre uzunluğundaki dere boyunca çift taraflı taş tahkimatının yapıldığını aktaran Balta, bu sayede olası taşkın riskinin bertaraf edildiğini kaydetti.

Çalışmalarda 87 bin 500 metreküp kazı, 159 bin 500 metreküp yükleme, 32 bin 750 metreküp taş tahkimatının yapıldığı bilgisini veren Balta, şöyle devam etti:

"Bu kapsamlı çalışmalar sonucunda, Uluşar Mahallesi'nden geçen dere ıslah edilerek yaklaşık 1200 dekar tarım arazisi ve civar yerleşim alanlarının taşkınlardan zarar görmesi önlenmiş oldu. Bölge halkının can ve mal güvenliği ile tarım arazilerinin korunması bizim için büyük önem taşıyor. Gerçekleştirdiğimiz dere ıslah çalışmaları sayesinde, taşkın riskini en aza indirdik ve tarımsal üretimin sürekliliğini sağlamaya katkıda bulunduk. DSİ olarak, ülkemizin her bölgesinde su kaynaklarının etkin yönetimi ve doğal afetlere karşı alınacak önlemler konusundaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Bahar Tanrıtanır - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.