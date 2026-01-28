Haberler

Van merkezli 3 ilde "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, sahtecilik" operasyonu

Güncelleme:
Van merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla 3'ü kamu görevlisi 7 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, 7 cep telefonu, SIM kartlar ve çeşitli sağlık raporları ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik" yapan 3'ü kamu görevlisi 8 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Van, Hakkari ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda şüpheliler H.A.B, M.K.A, F.U, I.B, S.U, C.B. ile B.S. gözaltına alındı.

Operasyonda, otomobil, 7 cep telefonu, 7 SIM kart, epikriz raporu ve 2 sağlık kurulu raporu ele geçirildi.

Şüphelilerden A.S'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
