Van Merkezli Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 74 Gözaltı, 26 Tutuklama

Güncelleme:
Van merkezli 8 ilde gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 74 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 26'sı tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda çok sayıda suç aleti ve nakit para ele geçirildi.

VAN merkezli 8 ilde banka hesapları üzerinden yapılan 'nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 74 şüpheliden 26'sı tutuklandı. Şüphelilerden 10'u adli kontrol şartıyla, 38'i ise savcılık ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

Van merkezli Başkale, Gürpınar ilçeleri ile Ankara, Antalya, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Mersin ve Tunceli illerinde farklı bankalara ait hesapların komisyon karşılığı toplanması neticesinde bu hesapların 'nitelikli dolandırıcılık' suçunda kullanıldığı, çok sayıda transfer işlemleri ile mağduriyetlerin oluştuğu, şüphelilerin ise bu yöntemle haksız kazanç temin edildiği tespit edildi. Van Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda şüphelilerin bulundukları illerdeki adresleri belirlendi. Bunun üzerine Van merkezli 8 il ve 2 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 74 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26'sı tutuklanırken, 10'u adli kontrolle, 38'i ise savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 70 cep telefonu, 72 sim kart, 7 laptop, 2 tablet, 4 flash bellek, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 17 kurusıkı tabanca mermisi ile 62 bin 200 TL ile 6 bin dolar ele geçirildi.

