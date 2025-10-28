Van Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı

Van merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda araç ilanlarını kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çaldıran Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan 3 aylık teknik ve fiziki takip çalışmalarında, araç ilanlarının kopyalanması sonucu alıcı ve satıcı konumunda bulunan kişileri dolandıran şüpheliler tespit edildi.

Bunun üzerine Van merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda yapılan incelemede, şüphelilerin banka hesaplarında suçtan elde ettikleri 146 milyon lira tutarında para hareketliliğinin olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda çok sayıda cep telefonu, sim kart, bilgisayar, hard disk ve dijital materyaller ele geçirildi.