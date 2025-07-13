Van Kültür Yolu Festivalinde Çocuklara Sanat Atölyesi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Van Kültür Yolu Festivali'nde çocuklara yönelik sanatsal etkinlikler düzenleniyor.

Festival kapsamında Van Müzesi'nde açılan "Çocuk ve Ebeveyn Sanat Atölyesi"nde seramik ve heykel çalışması yapıldı.

Atölyede, ebeveynlerinin eşliğinde çocuklar hem sanatla tanıştı hem de yeteneklerini keşfetti.

Atölye sorumlusu ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Pek, AA muhabirine, festival süresince çocuklar için farklı sanatsal çalışmaların yapılacağını söyledi.

Sanatın, çocukların hem duygusal hem de bilişsel gelişimine katkı sunduğunu belirten Pek, şunları kaydetti:

"Çocukların müzeyi tanımalarını, sanatla uğraşarak hayal güçlerini geliştirmelerini istiyoruz. Atölyemizde ebeveynler çocuklarıyla çalışmalar yapıyor. Oğlum da etkinliğe katıldı. Seramik yapımına yatkınlığı var. Beraber yapınca daha keyifli oluyor. Atölyemize tüm çocukları bekliyoruz."

Doç. Dr. Pek'in oğlu Çınar Ali Pek ise atölye çalışmasında güzel zaman geçirdiğini dile getirerek, "Babamın yardımıyla seramik yaptım. Festival sayesinde yeni arkadaşlar edindim. Yeni şeyler öğrenmenin mutluluğunu yaşıyorum. Festivalin düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Atölye çalışmasına iki çocuğuyla katılan Zafer Şen, Kültür Yolu Festivallerinin çok faydalı olduğunu ifade etti.

Festival kapsamında düzenlenen tüm etkinliklere katılmaya çalıştıklarını anlatan Şen, "Güzel zaman geçiriyoruz. Festivalde her yaş grubuna uygun etkinlikler var. İlimizde düzenlenmesi bizi ayrıca mutlu etti. Çocuklarım çok eğleniyor. Herkesin etkinliklere katılmasını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ebeveynlerin çocuklarıyla ilgi gösterdiği sanat atölyesi, 16 Temmuz'a kadar sürecek.