Van Kültür Yolu Festivali Sanatla Buluşma Sağlıyor

Van Kültür Yolu Festivali Sanatla Buluşma Sağlıyor
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali, Van'da çeşitli etkinliklerle sanat ve kültürü bir araya getiriyor. Konserlerden atölye çalışmalarına kadar birçok aktivitenin yer aldığı festival, katılımcılara eğlenceli anlar yaşatıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Van Kültür Yolu Festivali, Vanlıları sanatla buluşturuyor.

Kentin birçok noktasında düzenlenen konserlere ve etkinliklere katılan, sergileri gezen, atölye çalışmalarında yer alan Vanlılar, hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de yeteneklerini keşfediyor.

Festival kapsamında Emre Güzeldere ve Meriç Tümen, Van Kent Meydanı'nda sahne alarak dinleyicilerine müzik dolu bir akşam yaşattı.

Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu, solistler Ebru Alpay, İlayda Alaskan, Erdal Elaldı ve Murat Irkılata'nın eşliğinde Van Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde verdikleri "Birlik Nağmeleri" konseriyle izleyicilere müzik ziyafeti sundu.

Van Müzesi Urartu Salonu'nda yapılan "Müzede Gastronomi Durağı" etkinliği, tarih ve lezzeti bir araya getirdi. Ardından Asuman Kerkez'in moderatörlüğünde düzenlenen panelde, Ayanis Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Işıklı ve Çavuştepe Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, "Nairi'den Günümüze Urartu Sofrası" başlıklı sunumlarıyla Urartu mutfak kültürünü anlattı.

Van Alışveriş Merkezi'nde yer alan "Sen de Söyle" kabininde şarkılarını seslendiren Ercan Özdinç ve Sadenur Can, Gökhan Türkmen konseri öncesi Atatürk Kültür Parkı'nda şarkılarını söyledi. Sahnede Melike Şahin'in "Nasır" adlı şarkısını seslendiren Sadenur Can, dinleyicilerin oylarıyla birinci seçildi.

Can, Van Kültür Yolu Festivali'nde birinci olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, böyle bir fırsatı sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Atatürk Kültür Parkı'nda kurulan, içinde birbirinden renkli aktiviteler, atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatrolar, oyun alanları ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü" de minik misafirlerini ağırlamaya devam etti.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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