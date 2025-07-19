Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Van Kültür Yolu Festivali, renkli etkinliklerle devam ediyor.

Festival kapsamında Van Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Sıra Gecesi Topluluğu ile Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu, "Urfa Ahengi Sıra Gecesi" konseriyle izleyicilerle buluştu.

Fotoğraf sanatçıları Ali İhsan Öztürk, Musa Talaşlı ve Ferzende Coşar, Van Müzesi konferans salonunda düzenlenen "Işığın Peşinde Bir Ömür" söyleşisiyle katılımcılara deneyimlerini aktardı.

Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Konser ve Tiyatro Salonu'nda da Mehmet Zeyd Yıldız ve Veysel Çelikdemir'in "Kumun Büyüsü" adlı şiir ve kum sanatı gösterisi izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Van Olgunlaşma Enstitüsü'nde ise katılımcılar Kanaviçe Atölyesi ile geleneksel el işçiliğinin inceliklerini öğrenme fırsatı buldu.

Valilik önündeki park alanında ve Van Kent Meydanı'nda kurulan "Sokak Sahne"de genç müzisyenlerin performanslarını sergilediği festival kapsamında Atatürk Kültür Parkı'nda kurulan "Çocuk Köyü"nde de minikler eğlenceli anlar yaşadı.