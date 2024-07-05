Üye Girişi
Haberler

Van Kültür Yolu Festivali Renkli Etkinliklerle Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin altıncı durağı olan Van Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında müzik dinletileri, tiyatro gösterileri ve çocuk etkinlikleri düzenleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin altıncı durağı olan Van Kültür Yolu Festivali, renkli etkinliklerle devam ediyor.

Festival kapsamında Van Devlet Tiyatrosu sahnesinde İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu tarafından "Ahmet Kaya Şarkıları" etkinliğinde solistler Enver Merallı ve Umut Akyürek katılımcılara güzel anlar yaşattı.

Müzisyenler Servet Devran ve Elif Abalı da Van Kent Meydanı'ndaki müzik dinletisinde sahne aldı.

Piyanist Tuluyhan Uğurlu'nun Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli konferans salonundaki piyano resitali de ilgiyle izlendi.

Çocuklar ise Atatürk Kültür Parkı'nda oluşturulan Çocuk Köyü'nde, pandomim gösterisi ve "Ege ile Gaga" çocuk tiyatrosu ile eğlenceli vakit geçirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Çocuk Van Kültür Sanat Güncel Haberler

UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi

UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beşar Esed'e bir davetimiz olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beşar Esed'e bir davetimiz olabilir

 Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title