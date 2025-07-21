Van Kültür Yolu Festivali, Bayhan'ın Konseriyle Sona Erdi

Van Kültür Yolu Festivali, Bayhan'ın Konseriyle Sona Erdi
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Van Kültür Yolu Festivali, ünlü şarkıcı Bayhan'ın konseriyle kapılarını kapattı. Bayhan, sevilen şarkılarını seslendirdi ve Vanspor'un başarısını kutladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali", şarkıcı Bayhan'ın konseriyle sona erdi.

İpekyolu ilçesindeki Atatürk Kültür Parkı'nda sahne alan Bayhan, binlerce hayranıyla buluştu.

"Tiryakinim", "Seninle olmak var ya" ve "Müjgan" gibi sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı, fuar alanını dolduran hayranları tarafından uzun süre alkışlandı.

Trendyol 1. Lig'e yükselen Vanspor'un sevincine de ortak olan Bayhan, seyircilere takımın renkleri olan kırmızı ve siyah dedirterek tezahürat yaptırdı.

Bayhan, "20 yıl aradan sonra ilk defa sizlerle Van'da buluşuyorum. Buluşmamızı sağlayan herkese teşekkür ederim." dedi.

Bakanlık tarafından 12-20 Temmuz'da düzenlenen tiyatro, söyleşi, dans gösterileri, el sanatları, konser, çocuk etkinlikleri, yöresel yemek yarışması, resim sergisi gibi çeşitli sanat etkinliklerinin de yer aldığı festival, Vanlılar tarafından ilgi gördü.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
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