Van kırsalında 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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VAN'ın Saray ilçesi kırsalında jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 kilo 110 gram metamfetamin ele geçirildi.
VAN'ın Saray ilçesi kırsalında jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 kilo 110 gram metamfetamin ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürdürülen istihbari çalışmalar sonucunda Saray ilçesi kırsalında operasyon düzenledi. Operasyonda kırsal alana gizlenmiş 4 poşet içerisinde 2 kilo 110 gram metamfetamin ele geçirildi. Bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel