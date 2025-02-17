Van Kedi Villası Yılda 200 Bin Ziyaretçi Ağırlıyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesindeki "Kedi Villası" yılda ortalama 200 bin ziyaretçiyi ağırlıyor.

Duygusallığı, cana yakınlığı, beyaz ipeksi tüyleri, aslan yürüyüşü ve farklı göz renkleriyle kentin en önemli değerleri arasında yer alan Van kedileri, yılın her döneminde yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Kendine has özellikleriyle diğer türlerden ayrılan Van kedilerini görmek için üniversite yerleşkesindeki "Kedi Villası"na gelenler, kedileri seviyor, onlarla fotoğraf çektiriyor.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, AA muhabirine, 17 Şubat Dünya Kedi Günü'nde kediler konusunda farkındalık oluşturulmasının amaçlandığını söyledi.

Bu önemli günde nesli koruma altında tutulan Van kedileri konusunda da bir duyarlılık oluşmasını dileyen Kaya, şöyle konuştu:

"Herkesin besledikleri hayvana özen göstermesi lazım. Merkezimizde 2024'ün programını sonlandırdık. 2025'in birinci çiftleştirmelerini yaptık. Bunlardan 2,5 ay içinde doğum bekliyoruz. Dolayısıyla yine bir program dahilinde yıl boyunca sezonlar şeklinde çiftleştirme yapacağız. Van kedisi nesli tükenme tehlikesi altında olan bir tür. Gerçekten de dünya kedileri arasında eşsiz güzellikte, akıllılıkta ve sevecenlikte olan bir hayvan. Bunların korunması gerekiyor."

"Ziyaretçi sayısı mevsime göre değişiyor"

Van kedilerine gerekli değerin verilmesinin önemine değinen Kaya, "Merkezimizde yapılan şey de budur. Van kedilerinin karakterini, neslini ve orijinal formlarını korumak amacıyla kurulan bir merkeziz. İlk günkü aşkla çalışmaya devam ediyoruz. Ziyaretçi sayısı mevsime göre değişiyor. Şu an yoğunluğun en az olduğu şubat ayındayız. Bugün bile 100'den fazla ziyaretçimizin olduğunu söyleyebiliriz. Yazın çok daha fazla oluyor. Merkezimizi yılda 200 bine yakın kişi ziyaret ediyor." diye konuştu.

"Kediler çok güzel ve bakımlı"

Kedi Villası'nı ziyaret eden Konyalı Tufan Kolay ise kediler için oluşturulan ortamı beğendiklerini dile getirdi.

Kedilerin cana yakın olduğunu ifade eden Kolay, "Kedilerin tarihçesini okuduk. Kediler çok güzel ve bakımlı. Daha önce Van kedisi görmemiştim. Güzel bir deneyim oldu benim için." dedi.

Van kedilerini merak ettiklerini belirten Nazlınur Kolay da "Buraya gelmeyi istiyorduk. Van'a yolumuz düşünce görmek istedik. Bizim için güzel ve keyifli bir anı oldu. Kediler çok güzel. Burayı çok beğendik." ifadelerini kullandı.

Hakkari'den gelen Zilan İke de Kedi Villası'nı çok merak ettiğini ve bu nedenle görmek istediğini söyledi.

Evde baktığı kedilerin de olduğunu anlatan İke, şunları kaydetti:

"Duyduğum kadarıyla Van kedileri biraz daha hırçın oluyormuş ama şu an baktığımız zaman öyle görünmüyorlar. Her kedi gibi farklı farklı karaktere sahip olabiliyorlar. Kediler çok canlı. İlk defa geliyorum. Mekan çok temiz. Kedilere burada özenle bakılıyor."