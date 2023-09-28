Van karayolunda kafa kafaya çarpışan araçlarda 3 kişi yaralandı
Hakkari-Van karayolu Musahan köyü Yeniköprü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile 1 kişi yaralandı ve araçlarda büyük hasar meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Van karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Hakkari- Van karayolu Musahan köyü Yeniköprü mevkiinde meydana geldi. Hakkari'den Van istikametine seyreden otomobil, karşı istikametten gelen 48 SS 677 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki aracın sürücüsü ile 1 kişi yaralanırken, araçlarda büyük hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kısa süreli trafiğe kapatılan yol araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. - HAKKARİ