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Van karayolunda kafa kafaya çarpışan araçlarda 3 kişi yaralandı

Hakkari-Van karayolu Musahan köyü Yeniköprü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile 1 kişi yaralandı ve araçlarda büyük hasar meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.