Üye Girişi
Haberler

Van, İranlı Turistlerin Akınıyla Canlanıyor

Van, İranlı Turistlerin Akınıyla Canlanıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yılın 8 ayında 651 bin 520 İranlı turistin geldiği Van, yüksek otel doluluk oranları ve yoğun alışveriş ile son yılların en hareketli turizm sezonunu yaşıyor.

BAHAR TANRITANIR - Bu yılın 8 ayında 651 bin 520 İranlı turistin geldiği Van'da son yılların en hareketli turizm sezonu yaşanıyor.

Tatillerinin yanı sıra alışverişlerini de Türkiye'de yapmak isteyen İranlı turistler, kara yoluyla Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapıyor.

Otel doluluk oranlarının yüzde 90'ı bulduğu Van'da turistler, kentteki alışveriş merkezi ve mağazalarda yoğunluk oluşturdu.

Sekiz ayda 651 bin 520 İranlı turisti ağırlayan kentte, son yılların en hareketli turizm sezonunu yaşanıyor.

"Yoğunluğun iki hafta daha devam edeceğini tahmin ediyoruz"

Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Emre Değer, AA muhabirine, 15 Ağustos'tan sonra kente yoğun bir turist akışının olduğunu söyledi.

Turistlerin kentteki otelleri doldurduğunu belirten Değer, "Son 25 günde otellerimizde doluluk oranı yüzde 90'lara çıktı. Yoğunluğun iki hafta daha devam edeceğini tahmin ediyoruz. Sezonumuzu 15 Mayıs'ta açar, ekimin sonlarına doğru kapatırız. İranlı turistler, yaptıkları alışverişle kent esnafını olumlu etkiliyor." dedi.

Çarşı pazarda oluşan yoğunluktan memnun olduklarını anlatan Değer, "İranlıların kentimize her zaman gelmesini istiyoruz. Turistleri ağırlamaktan çok mutluyuz. İranlılar da Van'a gelmekten çok mutlu oluyorlar." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz bu yıl 1 milyon turist ağırlamak"

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Cabir Görmüş ise, "Kapıköy Sınır Kapısı bizim için çok önemli. Sadece İranlı değil farklı turistleri de buraya çekmeye çalışıyoruz. Ticaretin daha da gelişmesi için esnafımızın yanındayız. Kentin hareketlenmesi ve esnafın yüzünün gülmesi bizi memnun ediyor. Bu yoğunluğun devam etmesini istiyoruz. Hedefimiz bu yıl 1 milyon turist ağırlamak." diye konuştu.

İranlı Hamıd Nahavendi de "Van bize yakın. Bu nedenle Van'ı tercih ediyoruz. Üç yıldır sürekli Van'a geliyoruz. Kentteki insanlar misafirperverler ve onları çok seviyoruz. Van'da fiyatlar uygun olduğu için hem alışveriş yapıyoruz hem de tatilimizi geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel

Alışveriş Ekonomi Kültür Güncel turist Turizm van

Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı

3 kişilik özel ekip şehre girdi, cezaevindeki aile üyelerine sıra dışı önlem getirildi

 Komşu felaketi yaşıyor! Maden patlamasında ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi

52 kişinin cansız bedenini teker teker böyle çıkardılar

 Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor

Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor
RTÜK Başkanı Şahin'i kızdıran görüntü: Rezaletin bini bir para

RTÜK Başkanı'nı küplere bindiren görüntü: Rezaletin bini bir para
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sima Tarkan kimdir, kaç yaşında? Sima Tarkan evleniyor mu, eşi kim? Masterchef 22 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef'te 21 Eylül eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 | Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 22 Eylül noterler çalışıyor mu? Pazar günü eczaneler açık mı, kapalı mı? 22 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler! Resmi Gazete bugün (22 Eylül) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Fenerbahçe-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Galatasaray maç sonucu! Fenerbahçe-Galatasaray maçından kareler! Derbi maçından unutulmaz anlar… Galatasaray- Fenerbahçe derbi maçı kaç kaç? Galatasaray- Fenerbahçe maç özeti! Edin Dzeko kimdir? Edin Dzeko kaç yaşında ve nereli? Gabriel Sara kimdir? Gabriel Sara kaç yaşında ve nereli? Gabriel Sara istatistikleri!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });