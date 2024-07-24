Van İpekyolu ilçesinde çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 15 kişi tedavi altına alındı.

Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, Vali Mithatbey Mahallesi'nde bir apartman dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında apartmanda bulunan ve dumandan etkilenen 15 kişi, dışarıya çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.