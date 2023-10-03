VAN'IN YÜKSEKLERİNE KAR YAĞDI

VAN'ın yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü

Van'da etkili olan sağanak sonrası yüksek kesimlere, mevsimin ilk karı yağdı. Van-Bahçesaray kara yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'ndeki dağlar beyaza bürünürken, sürücüler yoğun sis ve kar nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyardı. (DHA)