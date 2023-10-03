VAN'IN YÜKSEKLERİNE KAR YAĞDI
VAN'ın yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştüVan'da etkili olan sağanak sonrası yüksek kesimlere, mevsimin ilk karı yağdı.
VAN'ın yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü
Van'da etkili olan sağanak sonrası yüksek kesimlere, mevsimin ilk karı yağdı. Van-Bahçesaray kara yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'ndeki dağlar beyaza bürünürken, sürücüler yoğun sis ve kar nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyardı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel