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VAN'IN YÜKSEKLERİNE KAR YAĞDI

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VAN'ın yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştüVan'da etkili olan sağanak sonrası yüksek kesimlere, mevsimin ilk karı yağdı.

VAN'ın yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü

Van'da etkili olan sağanak sonrası yüksek kesimlere, mevsimin ilk karı yağdı. Van-Bahçesaray kara yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'ndeki dağlar beyaza bürünürken, sürücüler yoğun sis ve kar nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyardı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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