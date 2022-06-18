Van'ın yavru inci kefalleri annelerinin izinde ana vatanlarına dönüyor

DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek yumurtalarını tatlı sulara bırakan inci kefallerinin dönüş yolculuğu başladı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, "Yavru balıklar annelerinin izinde ana vatanlarına geri dönüyor. Üremek için derelere giren inci kefalleri yumurtalarını bıraktıktan sonra geri dönüşlere başladı. Yumurtadan çıkan yavru balıklar, büyük heyecanla ilk kez Van Gölü ile buluşmaya başladı" dedi.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen fakat üremek için tatlı sulara ihtiyaç duyan inci kefallerinin üreme dönemi 15 Nisan-15 Temmuz'da av yasağı uygulanıyor. İnci kefallerinin üreme döneminde suyun akışının tersine doğru zıplayarak engelleri aşması, görsel güzellik sunuyor. İnci kefallerinin göç yolculuğuna, her yıl olduğu gibi binlerce yerli ve yabancı turist tanıklık etti. Üreme dönemlerinde nehirlerdeki tatlı sulara göç ederek yumurtalarını bırakan binlerce inci kefali, Van Gölü'ne dönmeye başladı. Balıkçılar, 15 Temmuz'da Van Gölü'ne 'Vira bismillah' diyerek ağlarını atacak.

Van Gölü'ne dökülen her akarsunun kenarında yavru inci kefallerinin görüldüğünü kaydeden Akkuş, "Adeta akarsular bir şenlik bir bayram yerine dönmüş durumda. Orada yeni doğmuş inci kefallerinin heyecanla yeni yeni yüzmeye başladıklarını ve Van Gölü ile buluşmanın heyecanı içinde olduklarına şahitlik edeceksiniz" dedi.