VAN'ın Tuşba İlçesinde Yangın Çıktı

VAN'ın Tuşba İlçesinde Yangın Çıktı
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Tuşba ilçesindeki Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

VAN'ın Tuşba ilçesi Hurdacılar Sitesi'nde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Tuşba ilçesindeki Hurdacılar Sitesi'nde, saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir ve Tuşba Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Polis, yangının çıktığı bölgeye ekiplerin dışında kimseyi yaklaştırmıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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