Van'ın Tuşba ilçesinde hasar tespit çalışmalarına başlandı - Haberler

Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen depremle ilgili hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Tuşba ilçesinde saat 21.35'te yaşanan 5 büyüklüğündeki depremin hemen ardından kırsal mahallelere AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, mahallelerde hasar tespit çalışmasına başladı.

Depremin en çok hissedildiği Ermiş Mahallesi'nde bazı ev ve ahırlarda çatlaklar oluştu. Vatandaşlar bir süre evlerine giremedi.

Vali Yardımcısı Yavuz Arslan, Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı da Ermişler Mahallesi'nde vatandaşlarla görüştü, çatlakların oluştuğu evlerde incelemelerde bulundu.

Duman, vatandaşlarla yaptığı görüşmede, "Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok. Mahallede oluşan ufak tefek sıkıntıları hep birlikte çözeceğiz. Gereğini yapacağız. Muhtarla sürekli iletişim halindeyiz. Ne gerekiyorsa hepsini halledeceğiz." ifadelerini kullandı.